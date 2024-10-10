CHP’li Maltepe Belediyesi’nden camii önünde skandal gösteri! Tepkiler çığ gibi...

CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN CAMİİ ÖNÜNDE "SESSİZ TİYATRO" GÖSTERİSİ (VİDEO)

CHP'li belediyelerin skandal gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Maltepe Belediyesi, İtalya'dan getirttiği tiyatro ekibi ile Maltepe Camii önünde "Sessiz Tiyatro" gösterisi yaptı.

Camii önünde ʺSessiz Tiyatroʺ gösterisi

CEMAAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İslami değerleri yerler altına alan etkinliğin ardından camiden çıkan cemaat neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, camiye ve İslam dinine karşı yapılan büyük saygısızlık olarak değerlendirildi.

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Cami avlusundaki bu ahmakça gösteri için 5 milyon TL vermişler. Bu hırsızlığın daniskası değil de nedir" , "Bu saçmalık da ne?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...

"Kim bilir kaç para verdiler bu gerizekalılığa"

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP li Maltepe Belediyesi çöpleri toplamak yerine, İtalya dan kertenkele dansçıları getirip gösteri yapmış"

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Skandal! Maltepe'de bir Caminin önünde toplanan bir grup satanist cami merdiveninde garip pozlar verdi. Artık ahlaksızlıkları sadece kendileriyle sınırlı kalmıyor, camilerimize bile bulaşmaya başladılar."