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CHP'li Maltepe Belediyesi'nden camii önünde skandal gösteri! Tepkiler çığ gibi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 19:53 Güncelleme: 10.10.2024 20:07
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CHP’li Maltepe Belediyesi’nden camii önünde skandal gösteri! Tepkiler çığ gibi...

CHP'li Maltepe Belediyesi, İtalya’dan getirttiği tiyatro ekibi ile Maltepe Camii önünde “Sessiz Tiyatro” gösterisi yaptı. Camiden çıkan cemaat neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “Cami avlusundaki bu ahmakça gösteri için 5 milyon TL vermişler. Bu hırsızlığın daniskası değil de nedir?” , “Bu ne saçmalık?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP'Lİ MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN CAMİİ ÖNÜNDE "SESSİZ TİYATRO" GÖSTERİSİ (VİDEO)

CHP'li belediyelerin skandal gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak Maltepe Belediyesi, İtalya'dan getirttiği tiyatro ekibi ile Maltepe Camii önünde "Sessiz Tiyatro" gösterisi yaptı.

Camii önünde ʺSessiz Tiyatroʺ gösterisiCamii önünde ʺSessiz Tiyatroʺ gösterisi

CEMAAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
İslami değerleri yerler altına alan etkinliğin ardından camiden çıkan cemaat neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, camiye ve İslam dinine karşı yapılan büyük saygısızlık olarak değerlendirildi.

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Birçok sosyal medya kullanıcısı "Cami avlusundaki bu ahmakça gösteri için 5 milyon TL vermişler. Bu hırsızlığın daniskası değil de nedir" , "Bu saçmalık da ne?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLER...

"Kim bilir kaç para verdiler bu gerizekalılığa"

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"CHP li Maltepe Belediyesi çöpleri toplamak yerine, İtalya dan kertenkele dansçıları getirip gösteri yapmış"

Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Sosyal medya tepkileri (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Skandal! Maltepe'de bir Caminin önünde toplanan bir grup satanist cami merdiveninde garip pozlar verdi. Artık ahlaksızlıkları sadece kendileriyle sınırlı kalmıyor, camilerimize bile bulaşmaya başladılar."

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