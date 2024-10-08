Başkan Erdoğan Gümülcine ve İskeçe müftülerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım



Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.