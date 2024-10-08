08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Gümülcine ve İskeçe müftülerini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 21:49 Güncelleme: 08.10.2024 21:53
ABONE OL
Başkan Erdoğan Gümülcine ve İskeçe müftülerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa’yı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör