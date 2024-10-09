Bakan Uraloğlu’ndan ’Discord’ açıklaması: Bilgileri paylaşmadığı için erişim engeli getirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.



Geleceğin teminatı gençleri ve çocukları sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

TWITCH KAPATILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.

Discort'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz." dedi.

BAKAN URALOĞLU: DISCORD BİLGİLERİ PAYLAŞMADIĞI İÇİN...

Discort gibi platformların toplum tarafından kapatılmasının istediğini vurgulayan Uraloğlu, "Bugün bütün toplum kesimlerinde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Discort'ta kendi bilgilerinin IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz erişim engeli getirdik." dedi.

"Bazı şeyleri ancak öğrendiğimizde müdahale edebiliyoruz." diye konuşan Uraloğlu, her şeyi denetleme imkanlarına sahip olmadığını dile getirip "Discort'u kapattık ve büyük bir memnuniyet var." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de düzenlenecek olan AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yapılması planlanan Yargı Reformu Paketi hakkında konuşan Tunç, paketin ceza adaleti sisteminin sağlamlaştırmaya yönelik olacağını söyledi.

"CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ DAHA DA TAHKİM EDECEK DÜZENLEMELER OLACAK"

Yapılması planlanan Yargı Reformu hakkında bilgi veren Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlıklarımızda son aşamada. Bir yıllık çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflarla, yargı camiasıyla, vatandaşlardan gelen görüşler sonrasında oluşturduğumuz Yargı Reform Belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, iyi hal indiriminin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu Yargı Reformu Strateji Belgemizde bir sonuca bağlanacak" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL PLATFORMLARA İÇERİK UYARISI YAPILMIŞTI

Erişim engeli kararı öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sosyal medya ve ağ sağlayıcılara içerik uyarısında bulunmuştu.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını hatırlattı.



Söz konusu soruşturmalar kapsamındaki içerikleri kaldırmayan ve yargı kararlarına uymayan sosyal ağ sağlayıcıları ile internet sayfalarına karşı para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımlarının kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Tunç, "Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur." dedi.



Gençleri ve çocukları zehirlemeye yönelik girişimlere asla müsade edilmeyeceğini de belirten Tunç, "Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

RUSYA'DA DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede kısıtlandığı belirtildi.