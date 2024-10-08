CHP'ye katılan İYİ Partili vekile tepki: "Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalı"

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katıldı. Özgür Özel'in rozetini taktığı Özdemir'e İYİ Partiden sert tepki geldi. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yakınlığıyla bilinen Mete Koca "CHP'nin 1977'de başlatmış olduğu "Güneş Motel" olayı benzeri transferlerin zorlaştırılması gerekiyor. Bu tür "Transvekil" (transfer olan vekil) ler Türk Demokrasisi için yıkım taşlarıdır." dedi.

CHP'ye geçen Nimet Özdemir'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

𝐒𝐢𝐲𝐚𝐬𝐢 𝐄𝐭𝐢𝐤 𝐊𝐚𝐧𝐮𝐧𝐮 𝐜̧ı𝐤𝐚𝐫𝐭ı𝐥𝐦𝐚𝐥ı.



CHP'nin 1977'de başlatmış olduğu #GüneşMotel olayı benzeri transferlerin zorlaştırılması gerekiyor.



Transfer olan Vekilin, Parlementoya mebus olarak seçildiği partiye, üyelerine, seçmenine ve her türlü zorlukla… https://t.co/bh7waipu1O — Mete K O C A (@MeteKOCA3455) October 8, 2024

"TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN YIKIM TAŞLARI"

Resmen CHP'ye geçen Özdemir'e sosyal medya hesabından tepki gösteren İYİ Partili Mete Koca açıklamasında "Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalı" dedi ve şöyle devam etti:

"CHP'nin 1977'de başlatmış olduğu #GüneşMotel olayı benzeri transferlerin zorlaştırılması gerekiyor. Transfer olan Vekilin, Parlementoya mebus olarak seçildiği partiye, üyelerine, seçmenine ve her türlü zorlukla mücadele eden Teşkilat yöneticilerine karşı sorumluluğu vardır. Bu tür "Transvekil" (transfer olan vekil)ler Türk Demokrasisi için yıkım taşlarıdır."