İncel nedir, ne demek? İncel terörü ne anlama geliyor? Katil Semih Çelik ve incel cinayetleri...

İstanbul Fatih'te yaşanan ve toplumda büyük infial yaratan iki genç kadının vahşice katledilmesi, "incel" adıyla bilinen tehlikeli bir internet alt kültürünü yeniden gündeme taşıdı. Semih Çelik'in bu cinayetleri işlemeden önce sosyal medya ve forumlar üzerinden incel topluluklarıyla yoğun etkileşimde olduğu belirlendi. Olay, Türkiye'deki gençler arasında yükselen "incel şiddeti" kavramını ve kadın düşmanlığını yeniden tartışmaya açtı.

"Incel" Nedir ve Ne Anlama Geliyor?

"Incel," İngilizce "involuntary celibate" (zorunlu bekâr) teriminin kısaltması olup, kadınlarla ilişki kuramayan erkeklerin kendilerini bu tanımla ifade ettikleri bir topluluğu ifade eder. İnternette örgütlenen bu grup, kadınlara ve ilişki kurabilen erkeklere karşı duyulan derin nefret üzerine kuruludur. Özellikle Reddit, Discord, 4chan gibi platformlarda örgütlenen bu gruplar, kadın düşmanlığını şiddet ve nefret söylemleriyle körükler.

Fatih'teki Cinayet: Bir "Incel" Saldırısı mı?

Fatih'te Semih Çelik'in yarım saat arayla iki kadını katletmesi, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet dalgasını derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Çelik'in, cinayet öncesinde "incel" gruplarıyla düzenli olarak etkileşimde bulunduğu ve bu grupların, kadın düşmanlığına dayalı ideolojilerini benimsediği tespit edildi. Bu olay, Türkiye'de "incel" kültürünün yayılma tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de "Incel" Kültürü Nasıl Yayıldı?

Türkiye'de özellikle son yıllarda incel topluluklarının sosyal medya ve forumlarda daha görünür hale geldiği biliniyor. Reddit, Discord ve X gibi platformlarda organize olan bu topluluklar, kadınlara ve kadın haklarına düşmanlık besleyen içeriklerle üyelerini şiddete teşvik ediyor. Uzmanlar, bu grupların sadece bir internet alt kültürü olmaktan çıktığını ve dünya genelinde şiddetle anılmaya başladığını belirtiyor.

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"İncel" Hareketi: Şiddetin Gölgesindeki Tehlikeli Alt Kültür

Kadınlara duydukları arzuya rağmen cinsel partner bulamayan ve bu durumdan ötürü kadınları suçlayan bir grup olarak tanımlanan "incel" topluluğu, son yıllarda artan şiddet olaylarıyla gündemde. İncel, İngilizce "involuntary celibate" kelimelerinin kısaltması olup, zorunlu bekârlık anlamına gelir. Ancak bu topluluğun ideolojik temelleri, sadece yalnızlığa dayanmamakta; kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik yoğun bir nefret söylemi ile beslenmektedir.

Katil Semih Çelik ve İncel Cinayetleri

İncel topluluklarına yönelik yapılan araştırmalar, bu grupların şiddet eğilimlerinin hızla arttığını ortaya koyuyor. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) 2021-2022 yılları arasındaki analizlerine göre, incel güdümlü toplu katliam içerikli mesajlar yüzde 59 oranında artış gösterdi. Forumlar üzerinden yayılan nefret söylemleri, şiddeti yücelten ve bireyleri saldırıya teşvik eden içeriklerle dolup taşıyor.

İngiltere iç istihbarat servisi MI5, incel hareketinin çoğunlukla şiddete başvurmadığını belirtse de, son yıllarda bazı saldırıların bu toplulukla ilişkilendirildiği ifade ediliyor. İnternette örgütlenen ve şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bu grupların, bireyleri toplu saldırılara yönlendirme potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor.

İncel şiddetinin en bilinen örneklerinden biri, 2014 yılında California'da yaşandı. Elliot Rodger isimli bir genç, "kadınlar tarafından reddedildiği" gerekçesiyle altı kişiyi öldürdü ve ardından intihar etti. Geride bıraktığı 137 sayfalık manifesto, kadınlara karşı açtığı savaşı ve cinsel olarak aktif olan herkesi cezalandırma isteğini açıkça ifade ediyordu. Rodger'ın bu vahşi saldırısı, incel hareketinin dünya genelinde tanınmasına yol açtı ve benzer zihniyetteki kişiler için bir tür "kahraman" figürü haline geldi.