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Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:34
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Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen 8 yeni üye ile daha önce başka görevlerde bulunan 3 üyenin görev yapacağı daireler, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından belirlendi.

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