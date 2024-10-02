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Yargıtay'a 8 yeni üye! İstanbul Başsavcısı da seçildi

Giriş: 02.10.2024 12:06 Güncelleme: 02.10.2024 12:07
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Yargıtay’a 8 yeni üye! İstanbul Başsavcısı da seçildi

Hakimler Savcılar Kurulu tarafından boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın da arasında olduğu 8 hakim ve savcı Yargıtayın yeni üyesi oldu. İşte detaylar...

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