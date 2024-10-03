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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 00:09 Güncelleme: 03.10.2024 00:13
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Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete’de!

HSK Genel Kurulunca Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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