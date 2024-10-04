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Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:41
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Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları ile Ankara’da bir araya geldi.

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