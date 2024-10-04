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Vicdanları sızlatan iyi hal indirimi kalkıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 07:42
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Vicdanları sızlatan iyi hal indirimi kalkıyor!

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için önümüzdeki günlerde yeni yargı paketlerini Meclis gündemine taşıyacak. Yeni yargı paketinde iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik elden geçirilecek. Kasten yaralama ve öldürmede denetimli serbestlik kalkabilir. Kadın ve çocuklara yönelik suçlar için de çalışma yapılıyor.

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