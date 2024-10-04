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Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 01:06
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Kamuda üst düzey atamalar Resmi Gazete’de

Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Mehmet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

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