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Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti

Giriş: 03.10.2024 12:54 Güncelleme: 03.10.2024 14:52
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Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.

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