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57 ilde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 08:18 Güncelleme: 03.10.2024 09:10
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57 ilde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 57 ilde gerçekleştirilen "Narkoçelik-41" operasyonlarında, 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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