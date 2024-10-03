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Türkiye Lübnan’dan tahliyeler için hazır! Alternatif planlar hazırlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:36
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Türkiye Lübnan’dan tahliyeler için hazır! Alternatif planlar hazırlandı

Türkiye, İsrail’in Lübnan’a başlattığı kara işgalinin hemen ardından durumun kötüye gitmesi ve vatandaşların tahliye edilmesi ihtimaline karşı gerekli hazırlıkları yaptı. Havadan tahliye için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Koca Yusuf adıyla anılan A400M ve C130 uçakları; denizden tahliye için iki çıkarma gemisi Mersin Limanı’nda talimat bekliyor.

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