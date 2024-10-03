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57 ilde düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 644 şüpheli yakalandı

57 ilde düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 644 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 09:10
51 ilde düzenlenen “Narkoçelik-41” operasyonlarında 967 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 şüpheli ise yakalandı.
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644 şüpheli yakalandı
644 şüpheli yakalandı
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