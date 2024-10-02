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MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz kazada şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 17:42 Güncelleme: 02.10.2024 17:43
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MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz kazada şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da meydana gelen araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu duyurdu.

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