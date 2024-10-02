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MİT'ten nokta operasyon! Firari FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 02.10.2024 10:00 Güncelleme: 02.10.2024 10:13
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MİT’ten nokta operasyon! Firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay yakalandı

8 yıldır aranan firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucunda kıyafetlerinin arasında saklandığı evinde yakalandı. Karatay'ın evindeki dijital malzemelere el konuldu.

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