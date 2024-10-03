03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Fidan KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:44
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör