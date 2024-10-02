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Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında dünyaya böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 02.10.2024 23:48 Güncelleme: 03.10.2024 00:09
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Beyrut’ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında dünyaya böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz

İşgal devleti İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği Lübnan'dan tarihi görüntüler. Beyrut'ta yaşayan Mardinli Mehmet Güneş, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Lübnan'dan canlı yayın yapan A Haber ekranlarında "Korkuyor musunuz?" sorusuna "Korkmuyoruz. Biz Türk'üz" cevabı verdi. Güneş, o sırada eliyle bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...

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