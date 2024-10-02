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İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! İSKİ tesisinin yanından lağım suyu akıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:48 Güncelleme: 02.10.2024 11:13
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İstanbul Boğazı’nda büyük tehlike! İSKİ tesisinin yanından lağım suyu akıyor

İstanbul'da İSKİ'nin Baltalamanı Atıksı Biyolojik Arıtma tesisinin hemen yakınında denize boşaltılan lağım suyu vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Denizin dibine çöken lağım suyu canlı ekosistemini olumsuz etkilerken, denizdeki oksijen de giderek azalıyor. İşte İstanbul Boğazı'nın son hali...

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