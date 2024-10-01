01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:19 Güncelleme: 01.10.2024 17:28
ABONE OL
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da

Başkan Erdoğan Ankara'da Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı. Görüşmede, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör