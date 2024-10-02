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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 21:45 Güncelleme: 02.10.2024 21:46
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Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Ankara’da görüştü.

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