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Bakan Fidan'dan BM'de net mesaj: "Dünya beşten büyüktür"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 01:21 Güncelleme: 24.09.2024 01:29
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Bakan Fidan’dan BM’de net mesaj: Dünya beşten büyüktür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) "Geleceğin Zirvesi"nde yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Birleşmiş Milletler, insanlığa karşı baskının giderek arttığı bu dönemde gereken liderliği gösteremiyor." ifadesini kullandı. Öte yandan dünya beşten büyüktür diyen Bakan Fidan, "Genel Kurul'da ezici çoğunlukla kabul edilen kararlar Güvenlik Konseyi yüzünden uygulanamıyor." dedi.

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