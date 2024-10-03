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İsrail nasıl misilleme yapacak? ABD'nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler

Yavuz Topal
Giriş: 03.10.2024 12:30 Güncelleme: 03.10.2024 12:30
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İsrail nasıl misilleme yapacak? ABD’nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler

İran’ın Fettah füzeleri ile Tel Aviv vurmasının ardından gözler terör devleti İsrail’in yapacağı misillemeye çevrildi. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, ABD’nin nükleer tesislerin vurulmasını istemediğini söyleyerek “Enerji hatları, petrol tesisleri ve limanlar İsrail tarafından vurulacak. Ancak Gazze kasabı Netanyahu İran'ın nükleer programını da hedef alacaktır. Bu da Orta Doğu savaşı anlamına gelir.” dedi.

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