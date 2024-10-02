02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da TEKNOFEST coşkusu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:26
ABONE OL
Adana’da TEKNOFEST coşkusu

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör