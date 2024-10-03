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Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı: Lübnan'ın yanındayız! Dünyaya net çağrı: İsrail'e karşı harekete geçilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 23:40 Güncelleme: 03.10.2024 20:42
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Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı: Lübnan’ın yanındayız! Dünyaya net çağrı: İsrail’e karşı harekete geçilmeli

Son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada dünyaya İsrail'e karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. İşte 5 maddelik MGK bildirisi...

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