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Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Sanık Özyağcı: Niyetim öldürmek...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:28 Güncelleme: 01.10.2024 10:42
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Sinan Ateş davasında yeni gelişme! Sanık Özyağcı: Niyetim öldürmek...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanık Eray Özyağcı, "Benim niyetim öldürmek olsaydı öldürürdüm. Karşısına çıktığım zaman ayağına ateş etmezdim, kafasına, göğsüne ateş ederdim" dedi.

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