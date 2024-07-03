Sinan Ateş davasında üçüncü gün! 22 sanıklı davada avukat beyanları alınıyor...
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi başladı. Davanın ilk gününde 8, ikinci gününde 13 sanığın savunması dinlendi. İşte detaylar...
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi başladı.
KİMLER KATILIYOR?
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da duruşmayı takip ediyor.
13 SANIĞIN SAVUNMASI DİNLENDİ
Davanın ilk duruşmasında 8, ikinci duruşmasında ise 13 sanığın savunması dinlendi. Duruşmaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecekti ancak davanın son sanığı Umut Ersoy'un avukatının duruşmada olmaması nedeniyle avukat beyanlarının alınmasına geçildi.
NE OLMUŞTU?
Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraberindeki Selman Bozkurt'un "müşteki" sıfatıyla yer aldığı 22 sanıklı iddianamede, "müşterek fail" olarak yer alan sanıklar tetikçi Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın ise cinayete azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla, Demirbaş'ın ise "zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Eski cinayet büro amiri Aykal'ın ayrıca kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak maktule ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak temin ettiği gerekçesiyle ayrıca 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...
- Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...