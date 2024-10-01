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Başkan Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:16 Güncelleme: 01.10.2024 16:19
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Başkan Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken her türlü yapıcı fikre saygı duyacaklarını belirtti. Enflasyonda kalıcı düşüş sürecine girildiğini de söyleyen Başkan Erdoğan düşüşün mutfaklara da yansıyacağını belirtti. İsrail'in Lübnan saldırılarını da yorumlayan Başkan Erdoğan Netanyahu'yu Hitler'e benzetirken "Ne yaparlarsa yapsınlar en kısa sürede durdurulacaklar" dedi. İsrail'in gözünü Türkiye'ye de dikeceğini söyleyen Başkan Erdoğan "Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullandı.

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