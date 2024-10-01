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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Gündem ekonomi! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:09 Güncelleme: 01.10.2024 15:44
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TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor! Gündem ekonomi! İşte masadaki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı bugün başlıyor. Meclis'in en önemli konu başlığı ise ekonomik gelişmeler olacak. Bu kapsamda da TCMB Başkanı Fatih Karahan, sunum yapacak. Başkan Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak üzere Meclis'e geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yasama Yılı açılışında Genel Kurul'a hitap etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada "İsrail'in hedeflerinden biri de Türkiye" dedi.

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