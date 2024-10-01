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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 13:51
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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