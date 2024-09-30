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Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor! İşte Meclis'in gündemindeki konular

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:24 Güncelleme: 30.09.2024 10:11
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Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor! İşte Meclis’in gündemindeki konular

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. İşte yasama döneminde Meclis'in gündeminde olacak konular...

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