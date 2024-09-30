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BUDO seferlerine fırtına engeli

Giriş: 30.09.2024 09:06 Güncelleme: 30.09.2024 09:08
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BUDO seferlerine fırtına engeli

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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