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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 09:58 Güncelleme: 30.09.2024 10:55
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MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

MİT PKK-KCK'nın öz savunma birlikleri sorumlusu Şiyar Muhtar kod adlı terörist Lokman İsmail'i Irak kuzeyinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

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