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Başkan Erdoğan'dan dünyaya tarihi çağrı: Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 08:02 Güncelleme: 30.09.2024 21:21
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Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı: Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında katil İsrail'e tepki göstererek, "Gözünü kan ve nefret bürümüş bir avuç radikal siyonist, bölgemizi ve tüm dünyayı ateşe atmaktadır. Biz bu zulme, bu barbarlığa asla rıza göstermeyiz" dedi. Başkan Erdoğan, dünyaya tarihi çağrıda da bulunarak, "Modern barbarlığa karşı birleşmeliyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, SÖZCÜ'nün skandal manşetine sert tepki göstererek, "Manşetleriyle darbecilere selam çakanlar bugünlerde 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlatmaya çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

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