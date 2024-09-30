30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı! Harita yayınlandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 06:30 Güncelleme: 30.09.2024 06:36
ABONE OL
Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı! Harita yayınlandı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış bugün de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerinde Marmara için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. MGM, 13 il için de sarı kodlu alarm verirken; sel ve su baskınlarına karşı önlem alınmasını istedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör