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1 haftada 2 milyon 686 bin araca denetim

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 08:39 Güncelleme: 29.09.2024 08:59
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1 haftada 2 milyon 686 bin araca denetim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 686 binden fazla aracın trafikte denetlendiğini ve 474 bin 317 sürücüye işlem uygulandığını açıkladı.

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