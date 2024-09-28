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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan net mesaj: "İsrail savaşın bölgeye yayılmasını istiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 20:32 Güncelleme: 28.09.2024 21:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan net mesaj: İsrail savaşın bölgeye yayılmasını istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazze'deki katliamlarda BM'nin yetersiz olduğunu belirten Bakan Fidan, "Gazze meselesi bir turnusol kağıdı görevi gördü. BM sisteminin çalışmadığı ortada. Uluslararası sistemin ikiyüzlülüğü ortada. Uluslararası topluma biz canhıraş bir şekilde çağrıda bulunuyoruz. Küresel adaletsizliğin giderilmesinde BM etkisiz kaldı." dedi. Bakan Fidan ayrıca Nasrallah'ın ölümüne ilişkin ise "Görünen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var" ifadelerini kullandı.

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