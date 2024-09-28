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Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nın sonuç bildirisi açıklandı: "Güven duymaktayız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 20:04 Güncelleme: 28.09.2024 20:06
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Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı’nın sonuç bildirisi açıklandı: Güven duymaktayız

Templeton Asset Management CEO'su Manraj Sekhon, "Türkiye'deki değişiklikler ve devam eden reformlarla ilgili oldukça iyimseriz ve aynı zamanda politika çerçevesine de çok büyük bir güven duymaktayız." dedi.

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