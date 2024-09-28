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Nasrallah'ın ölümü sonrası Rusya'dan dikkat çeken uyarı! "Dramatik sonuçlar doğuracak"

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 20:30 Güncelleme: 28.09.2024 20:56
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Nasrallah’ın ölümü sonrası Rusya’dan dikkat çeken uyarı! Dramatik sonuçlar doğuracak

Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'a saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya, İsrail'e tepki göstererek Nasrallah'a yönelik "siyasi bir cinayet" işlendiğini beliterek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağı" uyarısını yaptı.

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