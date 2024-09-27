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Kredi kartlarına yeni düzenleme! 60 aya kadar yapılandırma imkanı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 00:12 Güncelleme: 27.09.2024 00:54
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Kredi kartlarına yeni düzenleme! 60 aya kadar yapılandırma imkanı...

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi.

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