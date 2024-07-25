25 Temmuz 2024, Perşembe
Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar
Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masraflar haricinde bir de bankaların kıskacına alınıyor. Bankalar, kredi çekilirken konut ve hayat sigortasını zorunlu tutarak vatandaşların istediği firmadan teklif alarak sigorta yaptırmasının önüne geçiyor. Bunun yanı sıra son dönemlerde kredi kullanan vatandaşlardan EFT ücreti de kesilmeye başlandı.
Giriş: 25.07.2024 09:00 Güncelleme: 25.07.2024 09:01
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16