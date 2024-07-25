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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, DASK ve damga vergisi gibi zorunlu masraflar haricinde bir de bankaların kıskacına alınıyor. Bankalar, kredi çekilirken konut ve hayat sigortasını zorunlu tutarak vatandaşların istediği firmadan teklif alarak sigorta yaptırmasının önüne geçiyor. Bunun yanı sıra son dönemlerde kredi kullanan vatandaşlardan EFT ücreti de kesilmeye başlandı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:00 Güncelleme: 25.07.2024 09:01
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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Kredi kullanarak konut satın almak isteyen vatandaşlar bankaların kapısını çalarken, bankalar ise vatandaştan masraf üstüne masraf kesmeye başladı.

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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Deprem sigortası DASK ve damga vergisi gibi zorunlu olan masrafların haricinde bankalar diğer tüm alanlarda uyguladığı ücret ve aracılık ettiği sigorta bedellerinde de fahiş oranlarda artışa gitti.

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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Sabah'ın haberine göre konut sigortası ve hayat sigortası yaparken vatandaşın istediği sigorta şirketlerinden teklif alarak en uygun fiyatlı sigortayı tercih etme seçeneğini de elinden alan bankalar son olarak EFT ücreti de kesmeye başladı.

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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Kredi ile konut sahibi olmak için bankaların kapısını çalan vatandaşlar akla hayale gelmeyecek masraflarla karşı karşıya bırakılmaya devam ediliyor.

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Bankalardan konut kredisi kurnazlığı! Şimdi de EFT ücreti kesiyorlar

Bankalar yaklaşık 1 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli ortalama yüzde 3.30 faiz tutarıyla vatandaştan toplam kredi geri ödemesini 4 milyon TL olarak isterken, bu da yetmezmiş gibi daha kredi kullanım aşamasında zaten yeterli parası olmadığı için bankaya başvuran vatandaşın çaresizliğini fırsata çeviriyor.