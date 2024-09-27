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Bakan Fidan'dan kritik temas! ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 00:51 Güncelleme: 27.09.2024 00:53
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Bakan Fidan’dan kritik temas! ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'de diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

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