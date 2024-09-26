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TBMM Başkanı Kurtulmuş St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 20:42 Güncelleme: 26.09.2024 20:43
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TBMM Başkanı Kurtulmuş St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Belskiy ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Kurtulmuş, son olarak St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Alexander Belskiy ile görüştü. İsrail’in bir yıla yakın bir süredir Gazze’de işlediği insanlık suçlarının önlenmesi, uluslararası toplumun bu konuda harekete geçirilmesi konusunda Rusya ve Türkiye’nin benzer bir tutum içerisinde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların dışında ikili ilişkiler bakımından da pozitif bir ivmenin yakalandığı dönemde olunduğunu vurguladı.

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