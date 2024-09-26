26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan ABD'nin New York şehrinden ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 01:09 Güncelleme: 26.09.2024 01:16
ABONE OL
Başkan Erdoğan ABD’nin New York şehrinden ayrıldı

Başkan Erdoğan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrıldı. Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör