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Emine Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 22:05 Güncelleme: 25.09.2024 22:07
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Emine Erdoğan’dan ABD Başkanı Biden’ın eşi Jill Biden’a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti.

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