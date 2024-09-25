25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li belediyeden çöp skandalı! Bakanlık devreye girdi: 1.3 milyon TL ceza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:15 Güncelleme: 25.09.2024 18:31
ABONE OL
CHP’li belediyeden çöp skandalı! Bakanlık devreye girdi: 1.3 milyon TL ceza

Rize Pazar Belediyesi'nin ilçedeki atıkları toplayarak dere kenara atması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çöplerin üzerini toprakla kapatmaya çalışan CHP'li belediyeye 1 milyon 299 bin TL ceza verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör