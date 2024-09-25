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TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 25.09.2024 17:57
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

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