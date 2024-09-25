25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mutfak ve dostluk şöleni! Emine Erdoğan'dan "Afrika Yemek Kültürü" paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 25.09.2024 19:00 Güncelleme: 25.09.2024 19:01
ABONE OL
Mutfak ve dostluk şöleni! Emine Erdoğan’dan Afrika Yemek Kültürü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör