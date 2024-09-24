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Adil Öksüz'ü kaçıran FETÖ'cü Cihat Yıldız hakkında dava

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 11:53
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Adil Öksüz’ü kaçıran FETÖ’cü Cihat Yıldız hakkında dava

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde tepe isimlerinden olan TSK imamı Adil Öksüz'ün firar etmesine aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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